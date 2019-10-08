NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу

Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет. Об этом пишет «Сноб».

Американские журналисты со ссылкой на источники в спецслужбах США утверждают, что секретное подразделение с номером 29155 находится в ведении Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России и о нем знают даже не все сотрудники штаба.

По данным источников издания, сотрудники подразделения 29155 также принимали участие в кампании по дестабилизации в Молдове, отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году, подготовке госпереворота в Черногории в 2016 году.