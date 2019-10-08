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NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу 

Рамблер 44 минуты назад
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Фото: Рамблер
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет. Об этом пишет «Сноб».
Американские журналисты со ссылкой на источники в спецслужбах США утверждают, что секретное подразделение с номером 29155 находится в ведении Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России и о нем знают даже не все сотрудники штаба.
Среди членов подразделения, пишет The New York Times, — Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев, которые якобы причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.
По данным источников издания, сотрудники подразделения 29155 также принимали участие в кампании по дестабилизации в Молдове, отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году, подготовке госпереворота в Черногории в 2016 году.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Армия , Войска , Денис Сергеев , Юлия Скрипаль , Сергей Скрипаль , Анатолий Чепига , Александр Мишкин , Генштаб , New York Times
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