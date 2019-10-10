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Украина снова сорвала отвод войск в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 17 2 часа назад
Украина снова сорвала отвод войск в Донбассе
Фото: ТАСС
Силы Киева снова сорвали готовящееся разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.
Со стороны ЛНР была запущена сигнальная ракета белого цвета, которая является сигналом о готовности отвести войска. Со стороны сил Киева такого сигнала так и не последовало.
«Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке №2 "Золотое"», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что Киев планирует разводить войска одновременно в районе поселков Петровское и Золотое. Пока ситуация позволяет это сделать только в районе Петровского, однако в районе Золотого наблюдается напряженность, но от своих обязательств Киев не отказывается.
«Не будет разведения войск — не будет встречи "нормандского формата"», — сказал он. Трансляцию ведет телеканал «112 Украина» на YouTube.
Аналогичная ситуация произошла днем ранее, 9 октября. Изначально войска должны были быть разведены 7 октября, однако в тот день глава МИД Украины пояснил, что процесс сорван из-за обстрелов, и Киев будет ждать семидневного перемирия, как было указано в договоренностях.
Кроме того, 8 октября лидер «Нацкорпуса», экс-командир «Азова» Андрей Билецкий объявил мобилизацию своих сторонников и призвал их ехать воевать в Золотое. Часть бойцов «Азова» уже успела прибыть в поселок ранее. 9 октября на блокпосту группа националистов, откликнувшихся на его призыв, вступила в драку с украинской полицией, однако их в итоге пропустили.
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Армия , Телевидение , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , МИД , РИА Новости , Киев
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