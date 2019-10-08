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Предсказана новая затяжная война на Ближнем Востоке 

Lenta.ru 1 час назад
Предсказана новая затяжная война на Ближнем Востоке
Фото: РИА Новости
Военная операция, которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует начать в Сирии, может превратить эту территорию в «турецкий Вьетнам» и закончиться для Анкары поражением. Об этом пишет The National Interest.
Как отмечает издание, в данный момент Эрдогану необходимо укрепить свои политические позиции на фоне нестабильности турецкой экономики и победы кандидата от оппозиции на выборах мэра Стамбула, поэтому вероятность вторжения турецких войск в северо-восточную часть Сирии, которую занимают курды, высока. Кроме того, турецкий лидер, очевидно, рассчитывает, что Анкаре удастся достаточно быстро одержать победу над курдами, лишив их доступа к нефтяным скважинам.
Однако, считает The National Interest, несмотря на то, что имеющееся в распоряжении Турции вооружение, в частности беспилотники, может обеспечить ей значительное преимущество в ведении военных действий в горах и сельских районах и принести победы на первом этапе операции, в дальнейшем Анкара столкнется с существенными трудностями, в том числе из-за включения в конфликт других стран.
Так, отмечает издание, власти Саудовской Аравии могут предоставить сирийским курдам оружие и разведданные, чтобы помешать Турции установить свое господство в регионе. Кроме того, направить вооружение курдам может и Израиль, поскольку Эрдоган и турецкие разведслужбы ранее оказывали поддержку движению ХАМАС, которое в еврейском государстве признано террористической организацией. Также существует вероятность того, что на стороне курдов выступят Греция и силы действующего президента Сирии Башара Асада.
В результате, подчеркивает The National Interest, Турция рискует увязнуть в затяжной войне, которая приведет к истощению страны.
«Турецкие войска могут войти в Сирию с тем же высокомерием, с каким Красная Армия вторглась в Афганистан, а Соединенные Штаты — во Вьетнам. Однако и Москва, и Вашингтон в итоге узнали, что войти гораздо проще, чем выйти», — отмечается в материале издания.
Ранее в октябре Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Турция перебросила значительные силы к границе с Сирией, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька на северо-востоке Сирии.
Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.
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Комментарии1
Армия , Войска , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Хамас , Партия демократического союза , The National Interest , Анкара , Вьетнам , Сирия , Стамбул , Турция
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