Предсказана новая затяжная война на Ближнем Востоке

Как отмечает издание, в данный момент Эрдогану необходимо укрепить свои политические позиции на фоне нестабильности турецкой экономики и победы кандидата от оппозиции на выборах мэра Стамбула , поэтому вероятность вторжения турецких войск в северо-восточную часть Сирии, которую занимают курды, высока. Кроме того, турецкий лидер, очевидно, рассчитывает, что Анкаре удастся достаточно быстро одержать победу над курдами, лишив их доступа к нефтяным скважинам.

Однако, считает The National Interest, несмотря на то, что имеющееся в распоряжении Турции вооружение, в частности беспилотники, может обеспечить ей значительное преимущество в ведении военных действий в горах и сельских районах и принести победы на первом этапе операции, в дальнейшем Анкара столкнется с существенными трудностями, в том числе из-за включения в конфликт других стран.

Так, отмечает издание, власти Саудовской Аравии могут предоставить сирийским курдам оружие и разведданные, чтобы помешать Турции установить свое господство в регионе. Кроме того, направить вооружение курдам может и Израиль, поскольку Эрдоган и турецкие разведслужбы ранее оказывали поддержку движению ХАМАС , которое в еврейском государстве признано террористической организацией. Также существует вероятность того, что на стороне курдов выступят Греция и силы действующего президента Сирии Башара Асада

В результате, подчеркивает The National Interest, Турция рискует увязнуть в затяжной войне, которая приведет к истощению страны.

«Турецкие войска могут войти в Сирию с тем же высокомерием, с каким Красная Армия вторглась в Афганистан, а Соединенные Штаты — во Вьетнам. Однако и Москва, и Вашингтон в итоге узнали, что войти гораздо проще, чем выйти», — отмечается в материале издания.

Ранее в октябре Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Турция перебросила значительные силы к границе с Сирией, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька на северо-востоке Сирии.