«В Европе не понимают последствий выхода США из ДРСМД»

Пушков считает, что Европа не совсем понимает последствия выхода США из ДРСМД

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, в Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил во вторник, выступая на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в Минске

"В Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мы забыли о том, чем чревато такое размещение РСМД, отметил Пушков. — Сейчас нас успокаивают, говорят о том, что это связано с озабоченностью США действиями Китая, и наращиванием его ядерных вооружений. Эти ракеты нужны для размещения на Дальнем Востоке и в Азии, но у ракет есть определенная логика, как только они появляются, их сразу пытаются где-то разместить".

При этом он не исключил, что "дело начнется в Азии, а потом закончится в Европе, и тогда страны вернутся к ядерному противостоянию середины 80-х годов".

Он обратил внимание на то, что РФ заморозила участие в этом договоре в ответ на действие США, но она не прекратила действие договора.

"Если США сочтут нужным в него вернуться, то и мы автоматически вернемся в договор", — сказал Пушков, отметив, что соответствующий закон был принят российским парламентом.

Он напомнил, что Владимир Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на размещение таких ракет в Европе.

"В НАТО это отвергли, но кто проиграет от такого моратория? И читают ли в НАТО, что, если они разместят такие ракеты, то России нечем будет ответить? Мне кажется это очень глубокое заблуждение, от которого альянсу надо отказываться", — заметил Пушков.

При этом он поддержал предложения белорусского президента, хотя бы обсудить идею моратория.

"Почему страны НАТО отвергают ее с порога?, — сказал Пушков. — Нам не хватает здравого смысла. Мы слышим со стороны НАТО, что надо вести себя с РФ с позиции силы, поддерживая диалог. Эта формула глубоко порочна, потому что речь идет о том, чтобы вести политику с позиции силы, никакого вменяемого диалога у нас с НАТО нет".

Пушков заметил, что у РФ нет даже посла в НАТО.