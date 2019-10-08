В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе

В ЛНР заявили о готовности к разведению сил в Золотом

В Луганской народной республике подтвердили Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ готовность к разведению сил в районе Золотого. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко , передает «Луганский информационный центр». «Сегодня, в соответствии с планом мероприятий разведения, представительство ЛНР в СЦКК уведомило СММ ОБСЕ о готовности Народной милиции к отведению сил и средств на участке №2 "Золотое"», — заявил Филипоненко. Он также добавил, что Народная милиция ЛНР поддерживает решения, принятые Контактной группой, соблюдает Минские договоренности и выполняет мероприятия по разведению сил согласно утвержденному плану. Ранее сообщалось, что Киев перенес запланированное ранее разведение сил в Петровском и Золотом с 7 на 9 октября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что теперь Киев будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины. Между тем, Минобороны Украины заявляло, что представители ДНР и ЛНР якобы обстреливали позиции ВСУ 7 и 8 октября. Эти заявления могут быть использованы Киевом как предлог для очередного переноса разведения сторон в Донбассе.