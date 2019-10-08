В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили о готовности к разведению сил в Золотом 

Украина.ру + ещё 2 1 час назад
В Луганской народной республике подтвердили Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ готовность к разведению сил в районе Золотого. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».
«Сегодня, в соответствии с планом мероприятий разведения, представительство ЛНР в СЦКК уведомило СММ ОБСЕ о готовности Народной милиции к отведению сил и средств на участке №2 "Золотое"», — заявил Филипоненко.
Он также добавил, что Народная милиция ЛНР поддерживает решения, принятые Контактной группой, соблюдает Минские договоренности и выполняет мероприятия по разведению сил согласно утвержденному плану.
Ранее сообщалось, что Киев перенес запланированное ранее разведение сил в Петровском и Золотом с 7 на 9 октября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что теперь Киев будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины.
Между тем, Минобороны Украины заявляло, что представители ДНР и ЛНР якобы обстреливали позиции ВСУ 7 и 8 октября. Эти заявления могут быть использованы Киевом как предлог для очередного переноса разведения сторон в Донбассе.
Последние новости
Cколько жителей Донбасса хотят вернуться на Украину Cколько жителей Донбасса хотят вернуться на Украину Бывший депутат Богословская попала в масштабную аварию под Киевом Бывший депутат Богословская попала в масштабную аварию под Киевом Волкер получил от Порошенко миллион долларов Волкер получил от Порошенко миллион долларов
Комментарии20
Армия , Видео , Украина , Вадим Пристайко , Иван Филипоненко , Министерство обороны , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не согласился с Лукашенко по Донбассу
Кремль не согласился с Лукашенко по Донбассу169
В Киеве назвали три сценария ситуации в Донбассе
В Киеве назвали три сценария ситуации в Донбассе5
Пока вы спали: украинский бизнесмен увел из Москвы миллиарды
Пока вы спали: украинский бизнесмен увел из Москвы миллиарды101
Россиян порадовали бесплатными туалетами
Россиян порадовали бесплатными туалетами20
Три сценария: Украина рассказала о судьбе Донбасса
Три сценария: Украина рассказала о судьбе Донбасса80
Видео
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Россиян порадовали бесплатными туалетами
02:43
Россиян порадовали бесплатными туалетами
Общество
Назван новый глава ФСИН
00:21
Назван новый глава ФСИН
Политика
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
03:04
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
Шоу-бизнес
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
04:59
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес Другое
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь после скандала
01:28
Бочкарева вышла на связь после скандала
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение