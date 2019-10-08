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В Кремле прокомментировали слова Трампа о разработке нового оружия в США 

РИА Новости 1 час назад
В Кремле прокомментировали слова Трампа о новом оружии
Фото: РИА Новости
В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о разработке нового, "невиданного" оружия и отметили, что в Москве внимательно следят за действиями Вашингтона в этой сфере.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Москве не хотят нового витка гонки вооружений.
"Вместе с тем хочу напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета", — добавил представитель Кремля.
Он напомнил, что именно действия Вашингтона по созданию новых ракет, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, привели к разрушению "этого очень важного с точки зрения международной безопасности документа".
Как ранее заявил Трамп, США разрабатывают "огромное количество" нового оружия, которое "никто не может даже себе представить".
Он отметил, что Вашингтон модернизировал ядерные системы, некоторые виды новых вооружений покажут публике, некоторые — нет.
"Мы строим подводные лодки, такие, о которых никто даже не может подумать, гениальные. Надеюсь и дай бог, чтобы нам никогда не пришлось их использовать, но мы делаем то, что должны", — заключил американский лидер.
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Комментарии
Армия , Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Москва , США
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