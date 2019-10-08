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Песков заявил, что в Мозамбике нет российских военных 

ТАСС + ещё 2 15 часов назад
В Кремле отрицают присутствие военных в Мозамбике
Фото: РИА Новости
В Мозамбике нет российских военнослужащих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя слухи о гибели солдата из России во время столкновений в этой стране.
"Что касается Мозамбика, там российских солдат нет", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Москва внимательно наблюдает за происходящим в Африке.
"Сейчас ведется подготовка к саммиту Россия — Африка, который состоится в Сочи, потому африканская тема сейчас близка и находится на заглавных строках нашей повестки дня", — добавил он.
В Мозамбике осенью возобновились столкновения между правительственными силами и исламистами. Ряд СМИ сообщал, что в стране якобы находятся и российские военнослужащие.
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Армия , Дмитрий Песков , Мозамбик
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