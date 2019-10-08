В Кремле отрицают присутствие военных в Мозамбике

Песков заявил, что в Мозамбике нет российских военных

Мозамбике нет российских военнослужащих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя слухи о гибели солдата из России во время столкновений в этой стране.

"Что касается Мозамбика, там российских солдат нет", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва внимательно наблюдает за происходящим в Африке.

"Сейчас ведется подготовка к саммиту Россия — Африка, который состоится в Сочи, потому африканская тема сейчас близка и находится на заглавных строках нашей повестки дня", — добавил он.

В Мозамбике осенью возобновились столкновения между правительственными силами и исламистами. Ряд СМИ сообщал, что в стране якобы находятся и российские военнослужащие.