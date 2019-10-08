Россия опасается новой гонки вооружений

В Кремле внимательно следят за разработками Вашингтона в области вооружения. Россия опасается возобновления технологической гонки вооружения, но участия в ядерном противостоянии принимать не станет.

Наша страна сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и паритета, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разработки ракет американцами привели к негативным последствиям, а именно нарушению договора о ликвидации ракет средней и малой мощности, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее глава Американской ассоциации по контролю над вооружениями Дерел Кимболл рассказал, что знает, как можно избежать гонки вооружений. Россия должна «отодвинуть» свои ракеты от США за Урал, пояснил он.