США поставили под угрозу целый класс кораблей России

Автор «Взгляда» Александр Тимохин считает , что выход США из ДРСМД может представлять угрозу для существования целого класса российских боевых кораблей. По его мнению, малые ракетные корабли (МРК) с крылатыми ракетами «Калибр» могут быть выведены из состава российского флота.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Стороны решили подписать этот документ, так как ядерная война имела бы для всего человечества разрушительные последствия.

США приостановили свое участие в ДРСМД со 2 февраля 2019-го, заявив, что Россия не выполняет свои обязательства по договору. Сообщалось, что американцы считают российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД.

После решения США Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД в качестве зеркального ответа. В России не раз заявляли, что Москва строго соблюдает положения ДРСМД. Также российские власти обвиняли в нарушениях Вашингтон.

ДРСМД не покрывал крылатые ракеты морского базирования.

В августе 2010 года в России заложили первый специализированный носитель ракет «Калибр» — корабль «Град Свияжск».

«Боевое применение этих кораблей в 2015-м оказалось успешным и шокировало наблюдателей на Западе», — отмечает Тимохин.

Однако выход США из ДРСМД полностью лишает ракетные плавбатареи смысла, считает автор. Он подчеркнул, что такие же ракеты, но с наземным стартом, теперь можно разместить на наземной пусковой установке, а обойдется это дешевле. По данным Тимохина, двухбатарейный дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» стоит около шести миллиардов рублей и обеспечивает такой же восьмиракетный залп, а МРК стоил в 2017 году девять миллиардов.

Кроме того, МРК после пуска ракет должен вернуться на базу, которую необходимо защитить от ударов с воздуха, тогда как наземная установка перезаряжается на месте.

Наземные установки можно рассредоточивать, маскировать в лесах и прятать под землёй. Защитить их от удара с воздуха гораздо легче, чем стоящие в море на передовой МРК.

Тимохин предложил прекратить строительство МРК, модернизировать все подлодки с запасом срока службы под применение «Калибра» и применять комплекс на боевых кораблях новых типов, которые будут строиться для ВМФ.