На Су-57 нашелся новый претендент

Назван новый покупатель истребителя Су-57

Вьетнам, Индия, Китай и После объявления о крупносерийном производстве истребителя пятого поколения Су-57 — к 2025 году ВКС России должны получить боее 70 этих самолетов, — началось интенсивное продвижение истребителя за рубеж. Благодаря уникальным характеристикам Су-57, позволяющим ему эффективно работать как в качестве истребителя, так и по морским целям, живой интерес к самолету проявили Алжир Турция , а недавно стало известно еще об одном потенциальном покупателе российских самолетов. Это — Мьянма , пишет MilitaryWatch.

Сообщение о возможной продаже российских истребителей в Индокитай появились на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами. Основу парка боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29, но программой модернизации ВВС страны предусмотрено появление тяжелых истребителей. В 2018 году в России были куплены шесть Су-30СМ. Однако возможности самолета поколения 4+ недостаточны на фоне модернизации воздушных флотов соседних стран. Су-57, который считается наиболее перспективным на сегодняшний день истребителем, способен восполнить этот пробел.

Благодаря большой дальности полета и гиперзвуковой ракете Х-47М2 "Кинжал" истребитель может поражать морские цели на удалении свыше 4700 километров. Для воздушного боя Су-57оснащен одной из немногих в мире гиперзвуковых ракет Р-37М с боевой дальностью до 400 километров. Также он первым в мире сможет применять ракеты класса "воздух-воздух" Х-77 с фазированной антенной решеткой в активной системе наведения. От них не могут уклониться даже такие маневренные самолеты, как американский F-22 и китайский J-10C.

С авиабаз на востоке Мьянмы Су-57 смогут держать под контролем Японию, а также всю Юго-Восточную Азию. Правда, пока неизвестно, будет ли Россия поставлять "Кинжалы" за рубеж.