На Су-57 нашелся новый претендент

Мьянма может стать покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57, пишет MilitaryWatch

Сообщения о возможной покупке появились на фоне быстро развивающихся связей двух стран и после комментариев посла Мьянмы в России Ко Ко Шейна об интересе к российскому истребителю, отмечает издание.

Отмечается, что заказ на Су-57 не будет крупным, поскольку бюджет страны на оборону составляет около 2 млрд долларов в год. При этом, даже небольшое количество самолетов нового поколения может «обеспечить серьезное дополнение к обороноспособности страны».

В настоящее время основную часть боевой авиации Мьянмы составляют истребители МиГ-29. В 2018 году страна заказала у России шесть Су-30СМ, в дальнейшем планируется приобрести еще несколько. Однако, как отмечает издание, возможностей Су-30СМ может не хватить на фоне модернизации боевой авиации соседних стран. Закупка Су-57 поможет Мьянме держать под контролем и Японию, и другие страны Юго-Восточной Азии.

Предположительно, разместить заказ на Су-57 Мьянма сможет не раньше середины 2020-х годов.