Шойгу сообщил подробности модернизации армии РФ

Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год

На перевооружение армии и флота в текущем году выделено 1,5 трлн рублей.

За прошедшие месяцы 2019 года российская армия получила более 2,3 тысяч единиц модернизированной военной техники. Об этом на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу

«К концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», — сказал Шойгу.

По словам министра, более 70% из 1,5 трлн рублей, выделенных в 2019 году на перевооружение армии и флота, направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.