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Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год 

ТК «Звезда» + ещё 6 2 часа назад
Шойгу сообщил подробности модернизации армии РФ
Фото: РИА Новости
На перевооружение армии и флота в текущем году выделено 1,5 трлн рублей.
За прошедшие месяцы 2019 года российская армия получила более 2,3 тысяч единиц модернизированной военной техники. Об этом на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
«К концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», — сказал Шойгу.
По словам министра, более 70% из 1,5 трлн рублей, выделенных в 2019 году на перевооружение армии и флота, направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.
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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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