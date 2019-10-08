Войска Турции у сирийской границы попали на видео

Турция перебросила значительные силы к границе с Сирией и подготовилась к наступлению. Видео с колоннами техники на шоссе, опубликованное YouTube-каналом EX ALDEBARAN314, разместили у себя Al-Masdar News.

На ролике видны боевые машины и грузовики, везущие танки. Согласно названию видео, это не что иное, как подкрепления, стягиваемые Анкарой к сирийской границе.

Ранее 8 октября президент США Дональд Трамп указал Турции на то, что в зоне, где турки планируют начать военную операцию, находятся 50 американских военнослужащих. Американский лидер не поддержал турецкие планы наступления, однако заявил, что США нужно выводить из Сирии свои войска и позволить странам региона разбираться в конфликте самим.

В ночь на 8 октября истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька на северо-востоке Сирии. В ходе обстрела объекта, контролируемого арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», разрушены два моста. Жертв в результате атаки нет.

О том, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир», заявил 5 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган

В январе 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.