Стало известно о переносе производства Су-34

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

Согласно новому контракту на поставку фронтовых бомбардировщика Су-34, сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре , говорит источник, близкий к Минобороны

Как сообщил источник газеты «Ведомости», всего Новосибирский авиазавод (НАЗ; филиал АФК «Сухой» ; входит в ОАК ) построил для Минобороны 132 Су-34. При том, что завод мог ежегодно передавать военным 14-16 бомбардировщиков, сейчас осталось передать всего четыре машины. Соответственно, встал вопрос о том, сколько самолетов готовы законтрактовать военные в рамках ГПВ на 2018–2027 годы.

По словам источника, подписание нового контракта на Су-34 может пройти в конце 2019 — начале 2020 года. Военные готовы приобрести 48 машин, но при этом производство упадет до шести единиц в год.

«Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» — завод в Комсомольске-на-Амуре». При таком решении в Новосибирске останется агрегатное производство», — заявил источник.

Как пишет издание, на НАЗе уже собирают элементы конструкции для Sukhoi SuperJet, стратегического бомбардировщика Ту-160, а в будущем возможна сборка больших беспилотников «Охотник».

В ОАК заявили, что сегодня доля загрузки завода в рамках межзаводской кооперации составляет уже более 40% от общего производства. Она будет расти, на сегодня нет никаких решений об изменении производственной модели предприятия.

«С учетом ожидаемого уменьшения гособоронзаказа идет проработка различных вариантов развития индустриальной модели ОАК в целом и места каждого предприятия в этой модели, включая НАЗ», — сообщил источник в корпорации.

Напомним, 20 мая издание «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники на предприятии сообщило, что завод лишается производства Су-34, которое переносится в Комсомольск-на-Амуре, а сотрудников массово сокращают. После этого представитель Объединенной авиастроительной корпорации заявил, что информация о принятии такого решения не соответствует действительности, а «набор или оптимизация персонала на предприятии происходят в обычном режиме».

В свою очередь полпред президента в Сибири Сергей Меняйло заявлял, что любое решение, которое будет принято в отношении дальнейшего развития Новосибирского авиазавода им. Чкалова, «будет принято взвешенно и обоснованно». Детали он уточнять не стал.

Напомним, в мае Новосибирский авиазавод им. Чкалова, выпускающий истребители-бомбардировщики Су-34, начал сокращение сотрудников.