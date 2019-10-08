Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Стало известно о переносе производства Су-34
Фото: РИА Новости
Согласно новому контракту на поставку фронтовых бомбардировщика Су-34, сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре, говорит источник, близкий к Минобороны.
Как сообщил источник газеты «Ведомости», всего Новосибирский авиазавод (НАЗ; филиал АФК «Сухой»; входит в ОАК) построил для Минобороны 132 Су-34. При том, что завод мог ежегодно передавать военным 14-16 бомбардировщиков, сейчас осталось передать всего четыре машины. Соответственно, встал вопрос о том, сколько самолетов готовы законтрактовать военные в рамках ГПВ на 2018–2027 годы.
По словам источника, подписание нового контракта на Су-34 может пройти в конце 2019 — начале 2020 года. Военные готовы приобрести 48 машин, но при этом производство упадет до шести единиц в год.
«Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» — завод в Комсомольске-на-Амуре». При таком решении в Новосибирске останется агрегатное производство», — заявил источник.
Как пишет издание, на НАЗе уже собирают элементы конструкции для Sukhoi SuperJet, стратегического бомбардировщика Ту-160, а в будущем возможна сборка больших беспилотников «Охотник».
В ОАК заявили, что сегодня доля загрузки завода в рамках межзаводской кооперации составляет уже более 40% от общего производства. Она будет расти, на сегодня нет никаких решений об изменении производственной модели предприятия.
«С учетом ожидаемого уменьшения гособоронзаказа идет проработка различных вариантов развития индустриальной модели ОАК в целом и места каждого предприятия в этой модели, включая НАЗ», — сообщил источник в корпорации.
Напомним, 20 мая издание «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники на предприятии сообщило, что завод лишается производства Су-34, которое переносится в Комсомольск-на-Амуре, а сотрудников массово сокращают. После этого представитель Объединенной авиастроительной корпорации заявил, что информация о принятии такого решения не соответствует действительности, а «набор или оптимизация персонала на предприятии происходят в обычном режиме».
В свою очередь полпред президента в Сибири Сергей Меняйло заявлял, что любое решение, которое будет принято в отношении дальнейшего развития Новосибирского авиазавода им. Чкалова, «будет принято взвешенно и обоснованно». Детали он уточнять не стал.
Напомним, в мае Новосибирский авиазавод им. Чкалова, выпускающий истребители-бомбардировщики Су-34, начал сокращение сотрудников.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинские силовики обстреляли Золотое накануне разведения сил Украинские силовики обстреляли Золотое накануне разведения сил Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса Назван новый возможный покупатель Су-57 Назван новый возможный покупатель Су-57
Комментарии
Армия , Сергей Меняйло , Сухой , Министерство обороны , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова , ОАК , Тайга.инфо , Комсомольск-На-Амуре , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников12
Украинские националисты объединились против Зеленского
Украинские националисты объединились против Зеленского64
Двухлетняя девочка умерла после отдыха в Турции
Двухлетняя девочка умерла после отдыха в Турции5
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву46
DJ Smash простил избившего его экс-депутата
DJ Smash простил избившего его экс-депутата3
Видео
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение