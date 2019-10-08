Белоруссия выступил с инициативой по РСМД в Европе

Белоруссия готова взять на себя разработку декларации о неразмещении РСМД в Европе

Белоруссия готова взять на себя разработку текста Декларации отвественных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". По его словам градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. "Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", — сказал он. В этой связи Лукашенко инициировал проведение международного диалога по безопасности в Минске. "Мы видим обеспокоенность РФ и США по поводу безопасности в Восточно-европейском регионе. Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послание президент РФ широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира, — сказал Лукашенко. — Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Возможно в Минске".

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