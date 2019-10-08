Житель Омска поплатился за попытку «откосить» от армии

За попытку «откосить» от армии омич получил штраф

Омске осудили 22-летнего парня, который пытался уклониться от службы в армии. Как сообщили в пресс-службе омской прокуратуры, приговор суда вступил в законную силу.

Куйбышевский районный суд города Омска признал виновным местного жителя в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Суд установил, что молодой человек получил повестку в мае 2019 года, но по вызову для отправки в вооруженные силы Российской Федерации не явился. При этом омич не имел оснований для отсрочки и освобождения от прохождения военной службы, а также не имел уважительных причин для неявки по вызовам военного комиссариата. Следовательно, он уклонился от призыва на военную службу. Фигуранту был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.