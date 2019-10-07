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Британский сторожевик сопроводил группу кораблей ВМФ России через пролив Ла-Манш 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Британский сторожевик сопроводил группу кораблей ВМФ
Фото: РИА Новости
Британский сторожевой корабль HMS Mersey сопроводил группу из трех кораблей ВМФ России, следовавших вдоль берегов Соединенного Королевства, к проливу Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой британских ВМС.
"HMS Mercey вышел навстречу [российскому сторожевому кораблю] "Ярослав Мудрый", а также сопровождавшим его танкеру "Ельня" и буксиру "Виктор Конецкий" в субботу, когда три корабля вошли в зону интересов Соединенного Королевства, и следовал за ними, когда они продолжили свой путь через Па-де-Кале к Ла-Маншу. Британский корабль должен завершить свою миссию сегодня, когда российские корабли покинут британские воды", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в понедельник пресс-служба Балтийского флота сообщила о том, что отряд из трех российских кораблей, следующих в Индийский океан, завершил прохождение пролива Ла-Манш. "Ярослав Мудрый", "Виктор Конецкий" и "Ельня" в декабре будут принимать участие в российско-индийских учениях "Индра-2019". Во время перехода боевые расчеты "Ярослава Мудрого" выполнили поиск и обнаружение подводных лодок условного противника в рамках учений по организации противолодочной обороны в районах Атлантики.
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Комментарии
Армия , Войска , Виктор Конецкий , Ярослав Мудрый , Великобритания
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