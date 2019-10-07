Турция начала военную операцию в Сирии

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Турция начала военную операцию на севере Сирии
Говорит Москва
26 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Авиация нанесла удар по базе курдских сил в провинции Эль-Хасака.
Информация о жертвах не поступала.
На днях президент Турции анонсировал операцию против сил самообороны сирийских курдов, которых ранее поддерживали США.
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