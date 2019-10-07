Турция начала военную операцию в Сирии

Турция начала военную операцию на севере Сирии

Авиация нанесла удар по базе курдских сил в провинции Эль-Хасака.

Информация о жертвах не поступала.

На днях президент Турции анонсировал операцию против сил самообороны сирийских курдов, которых ранее поддерживали США.