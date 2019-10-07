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В России оценили план США по «сдерживанию» в Черном море 

РИА Новости 1 час назад
В России оценили план США по «сдерживанию» в Черном море
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Политики и эксперты прокомментировали опубликованный в США доклад по "сдерживанию" России в Черном море. Парламентарии назвали план Вашингтона неприкрытой агрессией в адрес Москвы и пообещали ответить на любую активность НАТО у российских границ. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Неприкрытая агрессия"

Как заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, предложенная Вашингтоном стратегия по расширению учений НАТО и наращиванию оборонной мощи Украины и Грузии говорит о враждебных намерениях Соединенных Штатов.
"Это абсолютно никакое не сдерживание, а неприкрытая агрессия со стороны США в отношении Российской Федерации", — сказал Шеремет.
По его словам, те страны, которые пойдут на поводу у Вашингтона и развернут на своих территориях ракетные комплексы, будут находиться в потенциальной зоне поражения.
"Это недальновидная позиция тех государств, которые соглашаются на размещение американских военных баз. Россия же будет предпринимать шаги, которые позволят защитить государственные границы и зону национальных интересов", — заявил собеседник агентства.

"Вскрыть" оборону России не удастся

Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин указал на готовность России отразить любое внешнее воздействие в Черноморском регионе.
"Если брать Крым, у нас самодостаточная группировка сил и средств: группировка военно-морского флота, группировка системы ПРО достаточно мощная, бригада Росгвардии охраняет мост через Керченский пролив", — отметил он в комментарии RT.
Как считает депутат, США не в состоянии "вскрыть" оборону России.
Швыткин добавил, что намерение Вашингтона втянуть Киев и Тбилиси в операции НАТО и наращивание военного потенциала стран альянса вызывает недоумение.
"Их усилия не должны быть направлены на сдерживание России, которая никаких действий в этом плане не принимает. (Втягивание Украины и Грузии. — Прим. ред.) больше носит политический характер", — пояснил парламентарий.

"Реакция последует"

Как написал в фейсбуке член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, заявления американской стороны о "сдерживании российской агрессии" призваны манипулировать общественным мнением.
"В реальности же все обстоит с точностью наоборот. Развертывание в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов, предлагаемое экспертами центра (американский правительственный аналитический центр RAND Corporation. — Прим. ред.), по сути означает превращение этих государств в антироссийские кордоны по типу Польши", — считает сенатор.
Клинцевич заметил, что беспрецедентная активность Североатлантического альянса у российских рубежей может принять "новые, очень опасные для Европы в целом формы". Он подчеркнул, что в этом случае реакция на действия НАТО со стороны России "обязательно последует".
Парламентарий добавил, что необходимо узнать, как в Румынии и Болгарии относятся к предложению Вашингтона развернуть в этих странах системы ПВО и береговые ракетные комплексы.

Предлог для усиления НАТО

В свою очередь, в Крыму посоветовали Соединенным Штатам для начала подготовить стратегию по сдерживанию НАТО, так как его военные базы "подбираются все ближе" к рубежам России.
Как отметил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель, Вашингтону не стоит указывать России, в каких регионах проводить модернизацию вооруженных сил.
"Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей. Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", — отметил он в разговоре с РИА Новости.
По мнению руководителя экспертно-консультационного Совета при главе Республики Крым Сергея Михеева, США используют "сдерживание России" в качестве предлога для наращивания оборонного потенциала НАТО.
"Американцы будут использовать любой повод для усиления своего присутствия", — пояснил он телеканалу "Звезда".

План США

Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation разместил на своем сайте доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе.
Как считают его эксперты, в Румынии и Болгарии необходимо развернуть системы ПВО и ракетные комплексы, чтобы противостоять модернизации российского Черноморского флота и наращиванию сил в Южном военном округе.
Кроме того, в RAND Corporation предлагают расширять учения НАТО и укреплять оборонные потенциалы Украины и Грузии.
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Комментарии
Армия , Войска , Политика , Юрий Гемпель , Франц Клинцевич , Юрий Швыткин , Михаил Шеремет , Росгвардия , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Госдума , НАТО , ТК "Звезда" , РИА Новости , Грузия , Москва , Республика Крым , США
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