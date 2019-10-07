Самолеты будущего оповестят пилота о кибератаке

Специалисты компании Рэйтеон (Raytheon) работают над «Системой обнаружения кибернетических аномалий» (CADS — Cyber Anomaly Detection System) уже три года. В первую очередь она предназначена для военных самолетов, дронов, вертолетов и даже ракет, однако не исключено, что в дальнейшем ее установят и на гражданские летательные аппараты. Несмотря на внушительный срок разработки, информации о ее внедрении в какую-либо технику хотя бы в тестовом режиме на данный момент нет.

Как сообщает портал Defense One, в одном из подразделений компании установлен тренажер-демонстратор, в котором отрабатываются механики оповещения пилота. Во время показа работы системы журналистам «вертолет» был атакован инженером по внешнему каналу связи. «Злоумышленник» смог взломать внутреннюю систему обмена данными летательного аппарата и отключить топливные насосы. Пока пилот принудительно не отрубил все внешние коммуникации, его «падение» было практически неконтролируемым.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что даже самые современные военные самолеты в плане коммуникаций различных компьютерных систем опираются на последовательные шины данных, которые радикально не обновлялись с 1970-х годов. Такой подход показывает высокую надежность и обратную совместимость всех возможных узлов, однако не обеспечивает практически никакой защиты от хакерских атак. Вражеский шпион может подключить к любому USB-порту самолета специально подготовленный телефон и заразить машину. Либо, как это было продемонстрировано на тренажере, в определенных случаях — осуществить дистанционный взлом. Новая система оповещения дает пилоту информацию об атакуемой системе и типе атаки, а значит у экипажа появляется время на реагирование и предполагаемый план действий