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Пентагон инициировал разговор с Шойгу 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 1 час назад
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Фото: РИА Новости
Между главами американского и российского Минобороны состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что инициатором диалога выступили США. Подробности разговора Сергея Шойгу и Марка Эспера пока не приводятся. Напомним, 7 сентября Эспер заявил, что России нужно нaчaть вести себя «кaк более нормaльнaя стрaнa» и рaзделять зaпaдные ценности, чтобы добиться прогрессa. Позднее глава МИД России Сергей Лавров и Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Политика , США , Сергей Шойгу , Марк Эспер , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , Пентагон
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