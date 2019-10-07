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ВСУ заявили о переносе разведения сил в Золотом на 9 октября 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
ВСУ заявили о переносе разведения сил в Золотом
Фото: Reuters
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое, которое должно было состояться в понедельник, 7 октября, перенесено на среду, 9 октября.
Как сообщает телеканал «112 Украина», разведение войск может начаться в среду, 9 октября, в 12:00.
Отмечается, что местные жители против отсрочки этого и требуют начать разведение как можно скорее.
«Сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами. Со своей стороны они сделают все возможное для безопасности населения», — отмечается в сообщении.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе из-за продолжающихся обстрелов.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Ринат Айгистов заявил, что украинские власти саботируют разведение сил в Донбассе.
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Комментарии
Армия , В мире , Украина , Вадим Пристайко , МИД
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