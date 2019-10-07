Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский «Летающий штаб» заметили у границ России 

Lenta.ru 47 минут назад
«Летающий штаб» США заметили у границ России
Фото: Wikipedia
Американский самолет дальнего боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars совершил продолжительный полет рядом с границами России. Об этом сообщает в Twitter мониторинговый ресурс Plane Radar.
Самолет вылетел с авиабазы, расположенной в Германии, и несколько часов находился над международными водами Балтики.
Это воздушное судно называют «летающим штабом» из-за его многофункциональности. Оно предназначено как для отслеживания и категоризации военных целей в радиусе 200 километров, так и для управления войсками.
В конце сентября у берегов Крыма и Калининградской области заметили американские военные самолеты: они также провели возле российских границ многочасовые разведывательные полеты.
По данным газеты «Красная звезда», всего за прошедшую неделю у границ России засекли 42 иностранных летательных аппарата, ведущих разведку.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Последние новости
В России зафиксировали взрыв климатической «бомбы» В России зафиксировали взрыв климатической «бомбы» Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Разведение войск в Донбассе сорвалось Разведение войск в Донбассе сорвалось
Армия , Войска , Boeing
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский пристав покончил с собой после покушения
Российский пристав покончил с собой после покушения
Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь
Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь12
В России взорвалась климатическая «бомба»
В России взорвалась климатическая «бомба»8
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу59
Умерла боровшаяся с раком участница КВН
Умерла боровшаяся с раком участница КВН12
Видео
В России взорвалась климатическая «бомба»
03:40
В России взорвалась климатическая «бомба»
Экология Наука
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
02:52
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
Войска Армия
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Новости Москвы
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение