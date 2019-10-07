В Норвегии опровергли информацию о высадке спецназа РФ

В Норвегии опровергли информацию о высадке чеченского спецназа в стране

У Норвегии нет доказательств присутствия российских военных на своей территории. Об этом заявили в посольстве Норвегии в России, передает «Интерфакс».

«Мы не располагаем какими-либо сведениями о деятельности российских сил специальных операций на территории Норвегии или доказательствами такой деятельности», — сообщили в ведомстве.

3 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва шокирована информационными вбросами о проникновении российского спецназа на территорию Норвегии. По ее словам, подобные публикации являются «апофеозом беспринципности и отходом от профессиональных норм журналистики».

Информация о появлении бойцов российского спецназа в Норвегии появилась 27 сентября в газете AldriMer. Сообщалось, что россияне якобы были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части королевства. В новрежском Минобороны отказались давать официальные комментарии по этому поводу.

Позже «Новая Газета» сообщила, что бойцы российского спецназа действительно неоднократно бывали на территории Норвегии и даже публиковали в соцсетях сделанные там фотографии. В частности, сообщалось, что в сети обнаружены снимки сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова». Из геотегов и комментариев следует, что бойцы этого подразделения выполняли некие задачи в Арктике.

Шпицберген — норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане. В начале XX века США, СССР, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция заключили Договор о Шпицбергене, который закрепил особый статус региона. Так, хозяйственную деятельность на островах могли вести все страны, подписавшие документ. Также архипелаг был признан демилитаризованной зоной.

В настоящее время, помимо Норвегии, своим правом вести хозяйственную деятельность на островах пользуется только Россия. На острове Западный Шпицберген есть российский населенный пункт Баренцбург, а также два законсервированных поселка — Пирамида и Грумант. Эти населенные пункты формально принадлежат Норвегии, однако фактически управляются Россией.