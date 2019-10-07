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В Госдуме рассказали, зачем американцы считают танки РФ и НАТО 

ТК «Звезда» 12 часов назад
В Госдуме назвали цель подсчета США танков РФ и НАТО
Фото: ТК «Звезда»
По данным американских СМИ, в арсенале Москвы примерно 22 тысячи танков, в то время как у стран, входящих в НАТО, чуть более 11 тысяч.
США решили подсчитать и сравнить количество российских танков и боевых машин государств, входящих в НАТО, чтобы увеличить расходы на военно-промышленный комплекс. Такую версию в эфире радио Sputnik озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Это, на мой взгляд, происходит из-за лоббирования военно-промышленного комплекса с целью обеспечить взносы в бюджет НАТО. Ну и, конечно же, США делают это и ради собственного ВПК с целью увеличения военных расходов на данные цели", — рассказал депутат.
Швыткин также отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, но делает все возможное, чтобы укрепить свой оборонный потенциал. Это, по словам зампредседателя комитета Госдумы, является неким сдерживающим фактором для возможного агрессора.
Ранее американские СМИ подсчитали, что у России боевых машин почти в 2 раза больше, чем у стран Североатлантического альянса. Среди государств НАТО больше всего танков у Турции — 3,2 тысячи.
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Армия , ВПК , Юрий Швыткин , Госдума , НАТО , ИА Sputnik , Москва , США
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