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Трамп заявил о готовности армии США «нанести решающий удар» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 31 минуту назад
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил о силе американской армии, отметив, что США могут «нанести решающий удар».
«Когда я пришел к власти, наши военные были полностью истощены. Теперь они сильнее, чем когда-либо прежде. Бесконечные и нелепые войны заканчиваются! Мы будем сосредоточены на большой картине, зная, что мы всегда можем вернуться и нанести решающий удар!», — написал Трамп в Twitter.
Однако он не уточнил, по кому может быть нанесен подобный удар.
Кроме того, президент США назвал страны, которых, по его мнению, не обрадовала новость о выводе американских войск из Сирии.
«Две страны, которые больше всего не рады этому решению — Россия и Китай, потому что им нравилось смотреть, как мы увязаем в этой трясине и тратим на это большие деньги», — написал Трамп.
Ранее Трамп назвал многолетнее пребывание военных США в Сирии «бесцельным» и призвал отправить военнослужащих домой.
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Армия , США , Дональд Трамп
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