Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»

Трамп заявил о готовности армии США «нанести решающий удар»

«Когда я пришел к власти, наши военные были полностью истощены. Теперь они сильнее, чем когда-либо прежде. Бесконечные и нелепые войны заканчиваются! Мы будем сосредоточены на большой картине, зная, что мы всегда можем вернуться и нанести решающий удар!», — написал Трамп в Twitter.

Однако он не уточнил, по кому может быть нанесен подобный удар.

Кроме того, президент США назвал страны, которых, по его мнению, не обрадовала новость о выводе американских войск из Сирии.

«Две страны, которые больше всего не рады этому решению — Россия и Китай, потому что им нравилось смотреть, как мы увязаем в этой трясине и тратим на это большие деньги», — написал Трамп.

Ранее Трамп назвал многолетнее пребывание военных США в Сирии «бесцельным» и призвал отправить военнослужащих домой.