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США уточнили планы по своим войскам в Сирии 

Lenta.ru + ещё 49 16 минут назад
США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере страны. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.
По словам представителя американской администрации, речь идет о 50 военных, которые останутся в Арабской Республике, но будут переведены на другие базы в стране.
Одновременно с этим президент США Дональд Трамп предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам Вашингтона в Сирии. Он также заявил о 50 военнослужащих, которые находятся в зоне военной операции Анкары.
«Я сказал Эрдогану: "Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами"», — уточнил он.
7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. По заявлению Трампа, пришло время выйти из этих «нелепых и бесконечных» войн. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны сами справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с пленными боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), считает он.
В ночь на 8 октября Истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька на северо-востоке Сирии. В ходе обстрела объекта, контролируемого арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», разрушены два моста. Жертв в результате атаки нет.
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Армия , Видео , Войска , США , Дональд Трамп , Исламское государство , РИА Новости
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