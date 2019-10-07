«Летающий танк» отстрелялся реактивными снарядами

Вертолёты Ка-52 «Аллигатор» провели стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами по наземным целям условного противника, поиск которых вёлся в условиях ограниченного времени.

Как сообщает телеканал «Звезда», боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, а также из пушечного вооружения были выполнены в ходе лётно-тактических учений под Хабаровском. В результате лётчики армейской авиации Восточного военного округа уничтожили колонну техники условного противника.

Поиск и уничтожение наземных целей пилоты вели в условиях дефицита времени: такой навык необходим при сопровождении транспортных Ми-8 АМТШ, разведке объектов противника, а также при свободном поиске целей. В ходе лётной смены экипажи ударных Ка-52 совершили более 10 вылетов, уничтожив до 30 различных целей. Разведывательно-ударный многоцелевой всепогодный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» называют «летающим танком» за огневую мощь.