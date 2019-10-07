Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов

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Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов 

Российская Газета 2 часа назад
На учениях морской пехоты Тихоокеанского флота замечены транспортно-боевые вертолеты Ка-29. Эти винтокрылые машины считаются достаточно редкими — в разные годы их было выпущено менее 60 штук.
"Двадцать девятые" предназначались для базирования на знаменитых "носорогах" — больших десантных кораблях проекта 1174. Один такой гигант водоизмещением в 14000 тонн мог брать на борт 4 "вертушки".
Серийное производство было налажено в 1987 году в городе Кумертау (Башкортостан).
Вертолеты имеют соосную схему расположения несущих винтов. Максимальная взлетная масса -11 500 кг. Они способны перебрасывать в транспортной кабине до 16 полностью экипированных военнослужащих или 2 000 кг груза. Экипаж насчитывает два человека: пилот и штурман-оператор.
В качестве основного вооружения используется 7,62-мм пулемет, имеющий 4 ствола, его боекомплект — 1 800 патронов. Можно также установить 30-мм автоматическую пушку с 250 снарядами и подвесить контейнеры со спаренными 23-мм орудиями.
Управляемые ракеты комплекса "Штурм-В" (до 8 штук) поражают различные подвижные и стационарные цели на дистанции в 6 000 метров.
Имеется возможность применения неуправляемых средств поражения — это 80-мм ракеты (до 80 штук) или две авиационные бомбы.
Общая мощность двух двигателей — 4 500 л.с. Максимальная скорость — 280 км/ч. Дальность — 460 км.
В настоящее время вертолеты Ка-29 находятся на вооружении Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов.
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Армия , Видео , Оружие , Кумертау
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