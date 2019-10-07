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НАТО показало снимки Су-34 с тепловизора F16 

Популярная механика 16 часов назад
НАТО показало снимки Су-34 с тепловизора F16
Фото: РИА Новости
Фотографии российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика появились в Twitter.
Официальная страница Воздушного компонента Бельгии (называвшаяся ранее Военно-воздушные силы Бельгии) в Twitter опубликовала две фотографии самолёта Су-34 Воздушно-космических сил России, сделанных через тепловизор многофункционального лёгкого истребителя четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon.
"В течение месяца патрулирования воздушного пространства стран Балтии военно-воздушные силы совершили 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Экипажи Воздушного компонента Бельгии поднимались в воздух 16 раз и выполнили 8 перехватов. Вчера наши пилоты встретили Су-24 и Су-34", — гласит подпись к снимкам.
Страны НАТО не в первый раз делают подобные фотографии российской военной авиации, но при этом от представителей Организации Североатлантического договора не поступает объяснений, для чего публикуются эти кадры.
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Армия , Оружие , НАТО , Бельгия
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