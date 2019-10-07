НАТО показало снимки Су-34 с тепловизора F16 

Фотографии российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика появились в Twitter.
Официальная страница Воздушного компонента Бельгии (называвшаяся ранее Военно-воздушные силы Бельгии) в Twitter опубликовала две фотографии самолёта Су-34 Воздушно-космических сил России, сделанных через тепловизор многофункционального лёгкого истребителя четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon.
After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 4 октября 2019 г.
"В течение месяца патрулирования воздушного пространства стран Балтии военно-воздушные силы совершили 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Экипажи Воздушного компонента Бельгии поднимались в воздух 16 раз и выполнили 8 перехватов. Вчера наши пилоты встретили Су-24 и Су-34", — гласит подпись к снимкам.
Страны НАТО не в первый раз делают подобные фотографии российской военной авиации, но при этом от представителей Организации Североатлантического договора не поступает объяснений, для чего публикуются эти кадры.