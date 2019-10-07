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Су-57 примерил новый камуфляж 

Российская Газета 17 часов назад
Су-57 примерил новый камуфляж
Фото: РИА Новости
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил третью разновидность защитной окраски: вслед за фигурным, размерным и пиксельным камуфляжем появился комбинированный.
Фигурная маскировка состояла из многоугольников, нанесенных по всей поверхности самолета. Одновременно использовался размерный камуфляж, когда края крыльев и горизонтального оперения окрашивались в контрастный цвет, что визуально уменьшало истребитель. Потом настала эра пиксельной окраски из небольших контраст в средней части, а передняя и задние части самолета окрашены в светлые тона.
Истребитель с бортовым номером 053 перекрасили еще раз. Этот Су-57 участвует в совместных испытаниях с тяжелым дроном "Охотник", новая защитная окраска повторяет очертания беспилотника и схожа с ним по размерам. Сделано это для того, чтобы ввести в заблуждение посторонних наблюдателей — например, спутники-шпионы, пишет "Военное обозрение". Издание назвало новый камуфляж противоспутниковым.
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Армия , Оружие , Военное обозрение
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