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Пакистанский спецназ освободил «заложников» на Кубани 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Пакистанский спецназ освободил «заложников» на Кубани
Фото: ТК «Звезда»
Военная операция прошла под руководством российских инструкторов.
Бойцы специального назначения из Пакистана провели учебную военную операцию в Краснодарском крае. При маневрах они использовали российское вооружение и экипировку.
В рамках учений «Дружба-2019» военнослужащие окружили периметр здания, в котором условные террористы «захватили» заложников. Штурмовой отряд прикрывали снайперы — они наблюдали за передвижениями боевиков и следили, чтобы к ним не подошло подкрепление. После освобождения заложников спецназ провел полную зачистку здания.
Всего в учениях поучаствовало около полусотни пакистанских военнослужащих. Руководили операцией российские инструкторы.
Российско-пакистанские учения «Дружба-2019» проходят на Кубани со 2 по 12 октября. Ранее российские спецназовцы продемонстрировали коллегам армейские способы выживания в лесу.
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Армия , Новости Кубани , Краснодарский Край , Пакистан
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