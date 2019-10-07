Пакистанский спецназ освободил «заложников» на Кубани

Военная операция прошла под руководством российских инструкторов.

Бойцы специального назначения из Пакистана провели учебную военную операцию в Краснодарском крае . При маневрах они использовали российское вооружение и экипировку.

В рамках учений «Дружба-2019» военнослужащие окружили периметр здания, в котором условные террористы «захватили» заложников. Штурмовой отряд прикрывали снайперы — они наблюдали за передвижениями боевиков и следили, чтобы к ним не подошло подкрепление. После освобождения заложников спецназ провел полную зачистку здания.

Всего в учениях поучаствовало около полусотни пакистанских военнослужащих. Руководили операцией российские инструкторы.

Российско-пакистанские учения «Дружба-2019» проходят на Кубани со 2 по 12 октября. Ранее российские спецназовцы продемонстрировали коллегам армейские способы выживания в лесу.