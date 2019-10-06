ВСУ сообщили о гибели военного в Донбассе

Пресс-центр штаба операции Объединённых сил Украины сообщил о гибели одного военнослужащего в Донбассе, ещё один получил ранения.
«В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что украинские военные начитали 17 обстрелов со стороны противника.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).