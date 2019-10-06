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ВСУ сообщили о гибели военнослужащего в Донбассе 

RT на русском + ещё 1 53 минуты назад
ВСУ сообщили о гибели военного в Донбассе
Фото: © Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Пресс-центр штаба операции Объединённых сил Украины сообщил о гибели одного военнослужащего в Донбассе, ещё один получил ранения.
«В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что украинские военные начитали 17 обстрелов со стороны противника.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).
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Армия , В мире , Войска , Украина , Иван Приходько
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