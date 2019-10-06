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«Извините, что не сдохли»: на Украине часть военных предложили лишить льгот 

Аргументы Недели 51 минуту назад
«Извините, что не сдохли»: в ВСУ устроили флешмоб
Фото: USA Army Europe
На Украине военные устроили флешмоб, в котором извинились, что «не сдохли» в ходе боевых действий. Такая реакция последовала после предложения депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Галины Третьяковой ограничить льготы участникам гражданского конфликта в Донбассе.
По мнению Третьяковой, получать от государства деньги должны лишь те, кто «что-то потерял на войне», передаёт РИА Новости.
“Если это был контракт и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор”, — заявила депутат.
В ответ на это военнослужащие стали публиковать в соцсетях истории о том, как они «с комфортом отдохнули» на месте боевых действий. При этом каждая подобная публикация сопровождается хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.
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Армия , В мире , Конфликты , Украина , Галина Третьякова , РИА Новости
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