«Извините, что не сдохли»: в ВСУ устроили флешмоб

«Извините, что не сдохли»: на Украине часть военных предложили лишить льгот

На Украине военные устроили флешмоб, в котором извинились, что «не сдохли» в ходе боевых действий. Такая реакция последовала после предложения депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Галины Третьяковой ограничить льготы участникам гражданского конфликта в Донбассе.

По мнению Третьяковой, получать от государства деньги должны лишь те, кто «что-то потерял на войне», передаёт РИА Новости.

“Если это был контракт и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор”, — заявила депутат.

В ответ на это военнослужащие стали публиковать в соцсетях истории о том, как они «с комфортом отдохнули» на месте боевых действий. При этом каждая подобная публикация сопровождается хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.