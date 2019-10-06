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«Это же авиация»: испытания «Дрели» могут быть сорваны 

Рамблер + ещё 2 3 минуты назад
Государственные испытания новой бомбы «Дрель», видимо, не удастся завершить в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу концерна «Техмаш» Владимира Лепина.
В России прошли испытания авиабомбы «Дрель»
Журналисты спросили у него, будут ли завершены испытания «Дрели» в нынешнем году. Глава концерна ответил неопределенно, сославшись на плохую погоду.
«Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше — только хуже», — сказал Лепин.
О том, что испытания «Дрели» планируется завершить до конца года, ранее сообщала пресс-служба «Техмаша».
«Дрель» — планирующая авиабомба, разработанная НПО «Базальт». Она будет применяться истребителем пятого поколения Су-57. Бомба предназначена для уничтожения наземной техники и инфраструктуры противника, ее невозможно распознать на радарах. Дальность планирования — свыше 30 км.
О создании подобного оружия впервые заявили в 2016 году, тогда же начались госиспытания.
Комментарии33
Армия , Видео , Оружие
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