«Это же авиация»: испытания «Дрели» могут быть сорваны

Государственные испытания новой бомбы «Дрель», видимо, не удастся завершить в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу концерна «Техмаш» Владимира Лепина.

Журналисты спросили у него, будут ли завершены испытания «Дрели» в нынешнем году. Глава концерна ответил неопределенно, сославшись на плохую погоду.

«Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше — только хуже», — сказал Лепин.

О том, что испытания «Дрели» планируется завершить до конца года, ранее сообщала пресс-служба «Техмаша».

«Дрель» — планирующая авиабомба, разработанная НПО «Базальт». Она будет применяться истребителем пятого поколения Су-57. Бомба предназначена для уничтожения наземной техники и инфраструктуры противника, ее невозможно распознать на радарах. Дальность планирования — свыше 30 км.

О создании подобного оружия впервые заявили в 2016 году, тогда же начались госиспытания.