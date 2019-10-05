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ВМС США пополнил новый корабль-невидимка 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
В состав военно-морского флота США вошёл новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati («Цинциннати»). Торжественная церемония прошла в Гольфпорту штата Миссисипи.
Как сообщили в ВМС США, корабль будет нести патрульную службу, защищать флот от атак малых надводных судов и подводных лодок противника, вести противоминную борьбу и разведку, а также участвовать в спецоперациях. На корабле установлен 30-мм зенитный арткомплекс и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на его борту базируются два вертолёта MH-60R/S «Сихок» и беспилотники.
Как писал News.ru, спутниковые снимки авианосца ВМС США «Рональд Рейган», окружённого пятью военными судами Китая, появились в Сети. По словам пресс-секретаря Минобороны КНР Рена Гоцяна, Вашингтон направил свой корабль для демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря. При этом он подчеркнул, что китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи, необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности, передаёт компания Sohu, опубликовавшая снимок.
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Армия , Видео , В мире , Оружие , США , Рональд Рейган
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