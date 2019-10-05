ВМС США пополнил новый корабль-невидимка

В состав военно-морского флота США вошёл новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati («Цинциннати»). Торжественная церемония прошла в Гольфпорту штата Миссисипи.

Как сообщили в ВМС США, корабль будет нести патрульную службу, защищать флот от атак малых надводных судов и подводных лодок противника, вести противоминную борьбу и разведку, а также участвовать в спецоперациях. На корабле установлен 30-мм зенитный арткомплекс и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на его борту базируются два вертолёта MH-60R/S «Сихок» и беспилотники.