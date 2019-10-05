Названы два преимущества России в случае ядерного удара

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Эксперт назвал два преимущества России в случае ядерной войны 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин назвал два основных преимущества России в случае ядерного удара по территории страны.
Аналитик подчеркнул, что некоторые образцы российских вооружений превосходят по уровню технологий американские аналоги. Кроме того, не стоит упускать из внимания нравственный потенциал военного руководства.
"Мы стоим на миролюбивых позициях — а это важная сердцевина технологий, обеспечивающих национальную безопасность", — передает слова Кошкина Ura.ru.
Эксперт призвал прислушаться к словам президента Владимира Путина о том, что Россия способна отразить любую угрозу.
Ранее начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения Анатолий Нестечук заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что при срабатывании системы предупреждения о ракетном нападении у российского высшего руководства будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе. Он отметил, что точное количество времени зависит от траектории полета ракеты и других характеристик, однако времени "достаточно".
Российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты. Теоретически Москва может нанести ядерный удар только в ответ. По словам президента Владимира Путина, такое решение могут принять, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России. Он также отметил, что ситуация с безопасностью в мире стала хуже после того, как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он выразил уверенность, что, пока США не приняли окончательное решение о размещении ракет в Азии, есть возможность урегулировать ситуацию.
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Армия , Видео , Андрей Кошкин , Владимир Путин , Эхо Москвы , РИА Ura.ru
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