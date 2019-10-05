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«Великая морская держава»: у ВМС Украины появилась «бронешлюпка» 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
У ВМС Украины появилась «бронешлюпка»
Фото: Нацiональний Промисловий Портал
Пользователи соцсетей высмеяли новое детище ВМС Украины. Речь о бронекатере "Гюрза-М", тестовые испытания которого начались накануне.
Иронично назвав Украину "великой морской державой", пользователи вспомнили, что судно в свое время разрабатывалось в США для еще одного "морского государства" — Узбекистана. Затем Украина заказала себе такие же.
"Гюрза-М" рассчитана на пять членов экипажа, вооружена 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами. Планируется, что катера этого проекта станут основой речного флота ВМС Украины и Государственной пограничной службы Украины. В ближайшее время системы и механизмы катера пройдут испытания. 23-метровое судно проверят на скорость, маневренность и характеристики в условиях шторма.
Комментируя новость о прибытии катера на испытания, пользователи задаются логичными вопросами. Главный из которых — "А держится ли он вообще на воде?" и окрестили миниатюрное судно бронешлюпкой.
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Комментарии24
Армия , В мире , Конфликты , Оружие , Украина , США
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