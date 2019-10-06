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Российские военные в 2019 году засекли 30 пусков ракет 

РИА Новости + ещё 4 6 октября 2019
Российские военные засекли 30 пусков ракет
Фото: РИА Новости
Космические войска Воздушно-космических сил РФ засекли в 2019 году более 30 пусков ракет, в том числе баллистических, сообщает в воскресенье газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В ходе несения боевого дежурства в этом году специалисты Космических войск ВКС провели более 3 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", — пишет издание.
Кроме того, Космические войска "обеспечили проведение 16 запусков космических аппаратов" с трех российских космодромов — Плесецка, Восточного и Байконура.
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