Российские военные засекли 30 пусков ракет

Российские военные в 2019 году засекли 30 пусков ракет

Космические войска Воздушно-космических сил РФ засекли в 2019 году более 30 пусков ракет, в том числе баллистических, сообщает в воскресенье газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В ходе несения боевого дежурства в этом году специалисты Космических войск ВКС провели более 3 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", — пишет издание.

Кроме того, Космические войска "обеспечили проведение 16 запусков космических аппаратов" с трех российских космодромов — Плесецка, Восточного и Байконура.