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«Настоящий стелс-убийца»: в США высоко оценили Су-35С 

ТК «Звезда» 5 часов назад
По мнению военного эксперта, эта модификация Су-35 является истребителем «авиационного превосходства ВКС».
Американское военное издание The National Interest высоко оценило российский Су-35С. Автор журнала Марк Эпископос посмотрел видеоролик, опубликованный «Звездой» весной этого года, на котором российские летчики отрабатывают действия в экстренных ситуациях в Сирии и обеспечивают контроль воздушной обстановки.
«В качестве глубокой модернизации мощного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой (бортовой электроникой), новой облегченной рамой, возможностью трехмерной векторной тяги и значительно расширенным набором вооружения», — пишет журналист.
В частности, как пример вооружения, автор называет крылатые ракеты «Калибр» и ракеты «Вымпел R-77» класса «воздух — воздух», которые стали отличными конкурентами американским AIM-120 AMRAAM.
Эпископос считает, что несмотря на то, что модернизация до Су-35С была задумана как временное решение, пока истребитель пятого поколения Су-57 не поступит в серийное производство, она обладает превосходными характеристиками.
Если истребители пятого поколения Су-57 рассматриваются как замена старых моделей в будущем, то Су-35С продолжает занимать высокие эшелоны в российской аэрокосмической продукции как пример «авиационного превосходства ВКС», отмечается в статье.
«Как это обычно бывает с платформами следующего поколения, ВКС не заботится о немедленной ценности. Скорее, они рассматривают Су-57 как долгосрочную инвестицию, которая будет постепенно выводить из эксплуатации старые самолеты, чтобы в ближайшие десятилетия стать основной платформой в авиации России», — подчеркивает автор.
Эпископос заключил, что сегодня авиация ВКС РФ продолжает оставаться ключевым военным компонентом для в обеспечения соблюдения зон деэскалации в Сирии.
ТК «Звезда»: последние новости
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Комментарии9
Армия , Оружие , Сирия , США
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