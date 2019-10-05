«Настоящий стелс-убийца»: в США высоко оценили Су-35С

По мнению военного эксперта, эта модификация Су-35 является истребителем «авиационного превосходства ВКС».

Американское военное издание The National Interest высоко оценило российский Су-35С. Автор журнала Марк Эпископос посмотрел видеоролик , опубликованный «Звездой» весной этого года, на котором российские летчики отрабатывают действия в экстренных ситуациях в Сирии и обеспечивают контроль воздушной обстановки.

«В качестве глубокой модернизации мощного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой (бортовой электроникой), новой облегченной рамой, возможностью трехмерной векторной тяги и значительно расширенным набором вооружения», — пишет журналист.

В частности, как пример вооружения, автор называет крылатые ракеты «Калибр» и ракеты «Вымпел R-77» класса «воздух — воздух», которые стали отличными конкурентами американским AIM-120 AMRAAM.

Эпископос считает, что несмотря на то, что модернизация до Су-35С была задумана как временное решение, пока истребитель пятого поколения Су-57 не поступит в серийное производство, она обладает превосходными характеристиками.

Если истребители пятого поколения Су-57 рассматриваются как замена старых моделей в будущем, то Су-35С продолжает занимать высокие эшелоны в российской аэрокосмической продукции как пример «авиационного превосходства ВКС», отмечается в статье.

«Как это обычно бывает с платформами следующего поколения, ВКС не заботится о немедленной ценности. Скорее, они рассматривают Су-57 как долгосрочную инвестицию, которая будет постепенно выводить из эксплуатации старые самолеты, чтобы в ближайшие десятилетия стать основной платформой в авиации России», — подчеркивает автор.

Эпископос заключил, что сегодня авиация ВКС РФ продолжает оставаться ключевым военным компонентом для в обеспечения соблюдения зон деэскалации в Сирии.