В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом

Вооруженные силы Украины и республик Донбасса должны начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Требование создать на этих участках зоны безопасности и выполнить, наконец, таким образом, договоренности, подписанные еще в 2016 году, является обязательным условием проведения нового саммита "нормандской четверки".

Согласовать график разведения удалось на последней встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера". "Таким образом, — подчеркнул полпред РФ Борис Грызлов , — удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами". Стороны договорились начать отвод войск, не дожидаясь, как это было раньше, поддержания режима тишины в течение семи дней.

И только после того, как разведение сил состоится, будет утверждена дата нового саммита нормандского формата, не собиравшегося с октября 2016 года. "Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом", — сообщил ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков . При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель, считает он.

В то же время в Донецкой народной республике (ДНР) полагают, что на процесс создания зон безопасности, включающий отвод сил и средств, противоминные мероприятия, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, потребуется целый месяц. "Проходить он [процесс разведения] будет в течение 30 дней синхронно и зеркально на двух участках", — сообщил представитель ДНР в подгруппе Контактной группы по безопасности Алексей Никоноров . По его словам, в Петровском (ДНР) украинская армия с марта 2018 года заняла свыше половины территории. В настоящее время обстановка на этом участке характеризуется нестабильностью: "миссия ОБСЕ регулярно фиксирует нарушения режима прекращения огня, нахождение военной техники и вооруженных лиц в пределах участка и в пятикилометровой зоне вокруг него". В Золотом, по данным Народной милиции ЛНР, также до последних дней продолжались обстрелы, проводилось минирование территории украинскими силовиками.

Петровское и Золотое — первый этап

Соглашение о создании трех пилотных зон безопасности — в Станице Луганской, Золотом и Петровском — было достигнуто в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском оно было выполнено, однако со временем украинские войска вновь заняли эти территории.

После победы на выборах президента Владимира Зеленского и активизации мирных переговоров вопрос о необходимости вернуться к реализации старых соглашений был поднят одним из первых. Летом этого года удалось развести войска в Станице Луганской. Но Москва настаивала на выполнении всех решений нормандского формата, однозначно давая понять, что без этого новый саммит невозможен.

"Мы постоянно напоминаем нашим партнерам, — отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, — что для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал, необходимо обеспечивать выполнение тех решений, которые достигались в этих рамках ранее. Одно из таких решений — разведение сил и средств, начиная с трех пилотных районов".

При этом глава МИД РФ выражал надежду, что после того, как разведение сил и средств состоится во всех трех районах, "нормандский формат, собравшись, сможет договариваться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения".

Зеленский обещал поддержать эту перспективу. После обмена удерживаемыми лицами, который состоялся в начале сентября между Киевом и Москвой, он сделал заявление, в котором перечислил шаги, необходимые для установления мира в Донбассе. "Дальше мы будем приближаться к возвращению всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в два этапа, — сказал он, — сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере".