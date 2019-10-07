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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск 

RT на русском + ещё 20 39 минут назад
Бойцы полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, которое 7 октября в соответствии с минскими договорённостями должны покинуть войска Украины.
«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении главы полка Андрея Билецкого, опубликованном на YouTube.
Он добавил, что бойцы подразделения обещают не покидать блокпост.
1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Андрей Билецкий
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