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США испытали новую противокорабельную ракету 

Рамблер + ещё 3 30 минут назад
США испытали в Тихом океане противокорабельную крылатую работу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам. Она была запущена с корабля в прибрежной зоне, в качестве цели использовался списанный американский корабль.
NSM предназначена для поражения целей на расстоянии до 100 морских миль и разработана с применением технологии обеспечения малозаметности и способна менять курс.
Производитель ракеты — военно-промышленная корпорация Raytheon.
Как отмечает ТАСС, в день проведения испытаний в Китае прошел военный парад с демонстрацией новейшего вооружения. Мероприятие было приурочено к 70-летию образования КНР.
Армия , Оружие , США , CNN , ИТАР-ТАСС , Гуам
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