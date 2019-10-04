США испытали новую противокорабельную ракету

США испытали в Тихом океане противокорабельную крылатую работу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам . Она была запущена с корабля в прибрежной зоне, в качестве цели использовался списанный американский корабль.

NSM предназначена для поражения целей на расстоянии до 100 морских миль и разработана с применением технологии обеспечения малозаметности и способна менять курс.

Производитель ракеты — военно-промышленная корпорация Raytheon.

Как отмечает ТАСС, в день проведения испытаний в Китае прошел военный парад с демонстрацией новейшего вооружения. Мероприятие было приурочено к 70-летию образования КНР.