США продали Черногории оружие на $36 млн

США и Черногория заключат оборонную сделку на $36 млн

Соединённые Штаты и Черногория завершают работу над соглашением о поставке американской военной техники, сумма сделки составит $36 млн Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Соединённые Штаты рассчитывают на поставку лёгких тактических транспортных средств на сумму $36 млн нашему союзнику по НАТО», — цитирует Помпео представительство Черногории в альянсе.

По его словам, это крупнейшее военное соглашение между двумя странами. 4 октября Помпео прибыл в Подгорицу, где встретился с руководством Черногории.