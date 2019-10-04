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США и Черногория заключат оборонную сделку на $36 млн 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
США продали Черногории оружие на $36 млн
Фото: РИА Новости
Соединённые Штаты и Черногория завершают работу над соглашением о поставке американской военной техники, сумма сделки составит $36 млн Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
«Соединённые Штаты рассчитывают на поставку лёгких тактических транспортных средств на сумму $36 млн нашему союзнику по НАТО», — цитирует Помпео представительство Черногории в альянсе.
По его словам, это крупнейшее военное соглашение между двумя странами. 4 октября Помпео прибыл в Подгорицу, где встретился с руководством Черногории.
В рамках своего турне глава Госдепа также посетит Италию, Ватикан, Северную Македонию и Грецию.
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Армия , Оружие , Госдеп США , НАТО , США , Черногория
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