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В России запустили реакторы самого мощного в мире атомного ледокола 

Вести Экономика + ещё 4 2 часа назад
На мощнейшем ледоколе запустили ядерные реакторы
Фото: РИА Новости
"Арктику" планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. Судно еще должно пройти ходовые испытания.
На новом российском атомном ледоколе «Арктика» состоялся пуск ядерных реакторов, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации «Росатом».
Это означает, что в реакторной установке судна началась управляемая цепная реакция, которая позволила выйти на минимальный уровень мощности. После проведения необходимых испытаний реакторы выведут уже на энергетический уровень мощности. После чего «Арктику» ждут ходовые испытания.
Как писали ранее «Вести. Экономика», ледокол оснащен новейшей реакторной установкой РИТМ-200, включающей в себя два ядерных реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество новой силовой установки заключается в ее компактности и экономичности. Установка имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.
Эксперты полагают, что эксплуатация этой установки станет толчком развитию не только ледокольного флота России. Речь может идти и о создании маломощной АЭС модульного типа.
Передача «Арктики» «Росатому» запланирована на 2020 год. Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с госкорпорацией строятся еще два ледокола проекта 22220 — «Сибирь» и «Урал». Эти три судна должны стать самыми мощными ледоколами в мире.
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Комментарии
Армия , Оружие , Балтийский завод , Росатом
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