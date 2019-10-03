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США поставят Украине 150 ракет для Javelin 

Рамблер + ещё 3 9 минут назад
США поставят Украине 150 ракет для Javelin
Фото: Reuters
Госдепартамент США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму почти в 40 млн долларов.
«Госдепартамент принял решение о продаже Украине 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки на 39,2 млн долларов», — цитирует "Взгляд" заявление Пентагона.
Ранее продажу комплексов Javelin Украине одобрил Конгресс США.
Javelin уже стоят на вооружении ВС Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Киев получит эти комплексы на общую сумму 47 млн долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.
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Армия , Оружие , США , Украина , Пентагон , Госдеп США , Конгресс США , Деловая газета "Взгляд"
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