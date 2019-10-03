США поставят Украине 150 ракет для Javelin

Госдепартамент США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму почти в 40 млн долларов.

«Госдепартамент принял решение о продаже Украине 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки на 39,2 млн долларов», — цитирует "Взгляд" заявление Пентагона.

Ранее продажу комплексов Javelin Украине одобрил Конгресс США

Javelin уже стоят на вооружении ВС Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Киев получит эти комплексы на общую сумму 47 млн долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.