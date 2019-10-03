Псковский десантник погиб в ходе учений

Псковской области во время плановых учений — массовой выброски десанта в 76-й Псковской дивизии ВДВ — погиб военнослужащий.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя командования Псковского гарнизона, трагедия произошла 2 октября.

В ходе тренировочного прыжка у десантника одновременно сработали основной и запасной парашюты, стропы перехлестнулись и падение стало неконтролируемым. В результате случившегося он погиб.