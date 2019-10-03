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Момент гибели десантника под Псковом попал на видео 

Рамблер 25 минут назад
Рядовой ВДВ погиб во время учебных прыжков на полигоне под Псковом, сообщает телеграм-канал 112. Появилось видео инцидента.
У рядового Александра Рыбалко не раскрылся основной парашют, запасной парашют он раскрыть не успел. Десантник погиб.
Информацию подтвердили «Известиям» в военной прокуратуре Псковской области. По данным издания, речь идет о 76-й Псковской дивизии ВДВ.
Минобороны России рассматривает две версии произошедшего: неисправность системы принудительного раскрытия основного парашюта или неправильная укладка парашюта.
Армия , Видео , Войска , Александр Рыбалко , Министерство обороны , газета "Известия" , Псков
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