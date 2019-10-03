Сержант назвал подполковника капитаном и поплатился

Сержант Балтийского флота назвал подполковника капитаном и поплатился

Калининграде военнослужащий избил сержанта, который обратился к нему не по тому званию. Об этом в четверг, 3 октября, в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Балтфлоту сообщили FlashNord.

По данным агентства, вечером 6 марта начальник артиллерии войсковой части заметил машину одного из сержантов-контрактников, который должен был находиться на службе в другом месте. Сержант обратился к подполковнику по воинскому званию «капитан», после чего тот трижды ударил его по лицу.

Суд признал нападавшего виновным в превышении полномочий с применением насилия. Подполковник возместил ущерб, в настоящее время ему грозит три года лишения свободы условно.

16 сентября сообщалось, что в Тюмени суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно командира взвода местного ОМОНа, покалечившего одного из бойцов подразделения.