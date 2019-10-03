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Сержант Балтийского флота назвал подполковника капитаном и поплатился 

Lenta.ru 38 минут назад
Сержант назвал подполковника капитаном и поплатился
Фото: РИА Новости
В Калининграде военнослужащий избил сержанта, который обратился к нему не по тому званию. Об этом в четверг, 3 октября, в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Балтфлоту сообщили FlashNord.
По данным агентства, вечером 6 марта начальник артиллерии войсковой части заметил машину одного из сержантов-контрактников, который должен был находиться на службе в другом месте. Сержант обратился к подполковнику по воинскому званию «капитан», после чего тот трижды ударил его по лицу.
Суд признал нападавшего виновным в превышении полномочий с применением насилия. Подполковник возместил ущерб, в настоящее время ему грозит три года лишения свободы условно.
16 сентября сообщалось, что в Тюмени суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно командира взвода местного ОМОНа, покалечившего одного из бойцов подразделения.
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Армия , Войска , СКР , ИА Flashnord , Калининград
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