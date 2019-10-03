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СМИ: в Саудовской Аравии впервые женщинам разрешили служить в ВС 

ТАСС 42 минуты назад
Саудовским женщинам впервые разрешили служить в ВС
Фото: Reuters
Власти Саудовской Аравии впервые позволили женщинам служить в вооруженных силах страны. Об этом сообщила в четверг газета Asharq al-Awsat.
По сообщению издания, отныне женщины смогут служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.
Бывший глава Центра операций гражданской обороны Саудовской Аравии Хасан аш-Шахри в комментарии газете назвал данное решение "прогрессивным шагом в верном направлении". С его точки зрения, для женщин в ВС открываются "широкие возможности".
До недавних пор Саудовская Аравия считалась не только самой закрытой арабской страной в мире, но и самой консервативной по отношению к женщинам. Саудовское общество требовало от них придерживаться норм пуританского ислама. С приходом к власти короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и его сына Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ситуация коренным образом изменилась. Главным двигателем прогресса стал принятый план "Видение-2030" — комплекс экономических и социальных реформ, которые, в частности, затрагивают положение женщин и позволяют им стать полноправными членами общества.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Саудовская Аравия
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